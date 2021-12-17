У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
Ось що означає ігнорувати Ярмоленка: Моєс установив антирекорд АПЛ
Ось що означає ігнорувати Ярмоленка: Моєс установив антирекорд АПЛ
Чи злетить ЮНА і до чого тут МАУ
Чи злетить ЮНА і до чого тут МАУ
Росія заявила про готовність до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні
Росія заявила про готовність до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні
Промоутер Усика висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченка над Коммі
Промоутер Усика висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченка над Коммі
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО купівлі зброї Україною
Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО купівлі зброї Україною
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
ГоловнаКультура

Національну цифрову бібліотеку можуть запустити на початку 2022 року

Додаток працює в тестовому режимі, але є проблема з закупівлею електронних книжок.

Національну цифрову бібліотеку можуть запустити на початку 2022 року
Фото: Прес-служба Форум Видавців / Vitaliy Hrabar / Фотоагентство LUFA

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль заявила, що національна цифрова бібліотека уже працює в тестовому режимі. Її збираються запустити на початку 2022 року.

Про це вона сказала в ефірі Українського радіо.

"Ми сподіваємося, що проєкт буде завершено в цьому році або в перших місяцях наступного. Йдеться про книгозбірню електронних видань у вигляді електронних додатків, які можна буде завантажувати на телефон. Зараз додаток працює в тестовому режимі. Проте є проблема із закупівлею електронних книжок, адже легальних книжок на нашому ринку є не аж так багато. По-друге, є певні проблеми із сплатою роялті за прочитання, адже ми державна установа і повинні чітко дотримуватися всіх встановлених правил закону "Про публічні закупівлі". Проте ми намагаємося зараз це питання вирішити", - розказала Коваль.

Нагадаємо, що на початку осені 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні нову редакцію закону "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

Він передбачає створення Національної електронної бібліотеки як єдиного інформаційного ресурсу, де будуть представлені у відкритому доступі документи, що становлять культурне надбання українського народу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також