Національну цифрову бібліотеку можуть запустити на початку 2022 року

Додаток працює в тестовому режимі, але є проблема з закупівлею електронних книжок.

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль заявила, що національна цифрова бібліотека уже працює в тестовому режимі. Її збираються запустити на початку 2022 року.

Про це вона сказала в ефірі Українського радіо.

"Ми сподіваємося, що проєкт буде завершено в цьому році або в перших місяцях наступного. Йдеться про книгозбірню електронних видань у вигляді електронних додатків, які можна буде завантажувати на телефон. Зараз додаток працює в тестовому режимі. Проте є проблема із закупівлею електронних книжок, адже легальних книжок на нашому ринку є не аж так багато. По-друге, є певні проблеми із сплатою роялті за прочитання, адже ми державна установа і повинні чітко дотримуватися всіх встановлених правил закону "Про публічні закупівлі". Проте ми намагаємося зараз це питання вирішити", - розказала Коваль.

Нагадаємо, що на початку осені 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні нову редакцію закону "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

Він передбачає створення Національної електронної бібліотеки як єдиного інформаційного ресурсу, де будуть представлені у відкритому доступі документи, що становлять культурне надбання українського народу.