У Музеї Ханенків пройде виставка "Код Дюрера"

Будуть представлені 11 творів майстра різних етапів його творчості та роботи його учнів.

18 грудня у Музеї Ханенків відкривається виставка "Код Дюрера", що відбудеться у рамках святкування 550-річчя від дня народження німецького живописця і графіка. Музей вперше експонуватиме усі гравюри славетного майстра зі своєї колекції.

На виставці будуть представлені 11 творів майстра, що відносяться до різних етапів його творчості, охоплюють різноманітні теми, виконані у трьох техніках: гравюра на дереві, гравюра на міді та офорт. Також можна буде побачити твори безпосередніх учнів Альбрехта Дюрера та художників, які розвивали його теми, використовували іконографічні типи і технічні знахідки. Серед них – роботи Зебальда Бехама, Ганса Бальдунга Гріна, Альбрехта Альтдорфера, Вольганга Губера і Лукаса Кранаха Молодшого. Кураторка виставки: Олена Шостак, заввідділу європейської графіки Музею Ханенків, експертка з європейської гравюри 16-19 століть.

Гравюри Дюрера вже за життя художника користувались величезним попитом, їх копіювали і підробляли, авторські дерев'яні дошки активно використовувались до 19-го століття включно. У 2021 році науковці музею разом з Бюро науково-технічної експертизи АРТ-ЛАБ провели дослідження творів, що підтвердило їхню автентичність.

Виставка працюватиме до 27 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у червні Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків поповнився картиною 18 століття "Свята Варвара", яку подарував шведський вчений Торе Хальстрем.