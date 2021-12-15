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Капітула Премії Шевельова оголосила список фіналістів

Нагородження лауреата за найкращу українську книжку есеїстики 2021 року відбудеться 17 грудня. 

Капітула Премії Шевельова оголосила список фіналістів

Капітула Премії імені Юрія Шевельова оголосила короткий список номінантів. Фіналістами премії за найкращу українську книжку есеїстики 2021 року стали:

1. Бондар Андрій. Ласощі для Медора (Видавництво Старого Лева)

2. Вольвач Павло. 20+1, або Земля мертвих (Видавництво Старого Лева)

3. Діброва Володимир. Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача (Білка)

Ім’я лауреата традиційно оголосять під час церемонії 17 грудня, у день народження Юрія Шевельова. 

Також у рамках Премії буде вручено кілька спеціальних відзнак. Цьогоріч Спеціальну відзнаку Капітули отримає Микола Рябчук, почесний Амбасадор української есеїстики у світі, за книжку “Лексикон націоналіста та інші есеї” (Видавництво Старого Лева). Володарем ще однієї Спеціальної відзнаки в рамках Премії за відданість правам людини і мужність письма стане Станіслав Асєєв за книжку “Світлий Шлях”: історія одного концтабору” (Видавництво Старого Лева).

Під час церемонії буде вручено й Спеціальну відзнаку UA: Радіо Культура, якою редакція радіо нагороджує українських авторів за майстерність і новаторство в жанрі есею. Нагородою у цій номінації стане створення радіоверсії твору, яка прозвучить в ефірі UA: Радіо Культура.

До складу Капітули премії цього року ввійшли: письменник, президент Українського ПЕН, голова Капітули Андрій Курков; українознавиця, перекладачка, віцепрезидентка Українського ПЕН Оля Гнатюк; літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут літератури) Тамара Гундорова; письменник, філософ, журналіст, лауреат Премії 2018 року Володимир Єрмоленко; мистецтвознавиця, лауреатка Премії 2019 року Діана Клочко; філософ, есеїст, лауреат Премії 2020 року Тарас Лютий; літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету Олег Коцюба; декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук; літературознавиця Елеонора Соловей; журналістка, виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен; головний редактор видавництва “Дух і Літера” Леонід Фінберг.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику, опубліковану протягом останнього року. Нагорода відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Нагадаємо, лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько (“Одної і тої самої”), Андрій Портнов (“Історії для домашнього вжитку”), Костянтин Москалець (“Сполохи”), Олександр Бойченко (“Більше/менше”), Вахтанґ Кебуладзе (“Чарунки долі”), Андрій Любка (“Саудаде”), Володимир Єрмоленко (“Плинні ідеології”), Діана Клочко (“65 українських шедеврів. Визнані й неявні”), Тарас Лютий (“Культура принад і спротиву”).

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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