Капітула Премії Шевельова оголосила список фіналістів

Капітула Премії імені Юрія Шевельова оголосила короткий список номінантів. Фіналістами премії за найкращу українську книжку есеїстики 2021 року стали:

1. Бондар Андрій. Ласощі для Медора (Видавництво Старого Лева)

2. Вольвач Павло. 20+1, або Земля мертвих (Видавництво Старого Лева)

3. Діброва Володимир. Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача (Білка)

Ім’я лауреата традиційно оголосять під час церемонії 17 грудня, у день народження Юрія Шевельова.

Також у рамках Премії буде вручено кілька спеціальних відзнак. Цьогоріч Спеціальну відзнаку Капітули отримає Микола Рябчук, почесний Амбасадор української есеїстики у світі, за книжку “Лексикон націоналіста та інші есеї” (Видавництво Старого Лева). Володарем ще однієї Спеціальної відзнаки в рамках Премії за відданість правам людини і мужність письма стане Станіслав Асєєв за книжку “Світлий Шлях”: історія одного концтабору” (Видавництво Старого Лева).

Під час церемонії буде вручено й Спеціальну відзнаку UA: Радіо Культура, якою редакція радіо нагороджує українських авторів за майстерність і новаторство в жанрі есею. Нагородою у цій номінації стане створення радіоверсії твору, яка прозвучить в ефірі UA: Радіо Культура.

До складу Капітули премії цього року ввійшли: письменник, президент Українського ПЕН, голова Капітули Андрій Курков; українознавиця, перекладачка, віцепрезидентка Українського ПЕН Оля Гнатюк; літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут літератури) Тамара Гундорова; письменник, філософ, журналіст, лауреат Премії 2018 року Володимир Єрмоленко; мистецтвознавиця, лауреатка Премії 2019 року Діана Клочко; філософ, есеїст, лауреат Премії 2020 року Тарас Лютий; літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету Олег Коцюба; декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук; літературознавиця Елеонора Соловей; журналістка, виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен; головний редактор видавництва “Дух і Літера” Леонід Фінберг.

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику, опубліковану протягом останнього року. Нагорода відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Нагадаємо, лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько (“Одної і тої самої”), Андрій Портнов (“Історії для домашнього вжитку”), Костянтин Москалець (“Сполохи”), Олександр Бойченко (“Більше/менше”), Вахтанґ Кебуладзе (“Чарунки долі”), Андрій Любка (“Саудаде”), Володимир Єрмоленко (“Плинні ідеології”), Діана Клочко (“65 українських шедеврів. Визнані й неявні”), Тарас Лютий (“Культура принад і спротиву”).