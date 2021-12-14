Kyiv Symphony Orchestra зіграє бароковий концерт з Dj Vlad Fisun та Dj Andrew

Kyiv Symphony Orchestra в колаборації з діджеями Dj Vlad Fisun та Dj Andrew зіграють концерт “Barocco Grooves”. Захід відбудеться у просторі Kooperativ 26 грудня о 19:00.

Учасники концерту міксуватимуть барокову музику з електронікою. "Невловне відчуття енергійного качу, котре виникає від цупких гармоній бароко, органічно поєднається з ритмічними імпульсами електронної музики, - кажуть організатори заходу. - Класична музика давно показала свою спроможність піддаватися діджейським трюкам, а бароко — вже й твістувало, й свінгувало, й змішувалося з рок- та поп-музикою. Час звернутися до основ, до груву — адже ніщо так само смачно й вишукано не поєднується, як брі з грушею, крім музики Генделя з електронною імпровізацією."

Фото: надано організаторами Dj Vlad Fisun

Dj Vlad Fisun — засновник формації DJBuro, що грав на Burning Man, Sziget, La Biennale di Venezia та Web Summit, знімався у медіапроєктах у Чорнобилі та Лисичанську, виходив в ефір на “Радіо Аристократи” та Bloop London.

Фото: надано організаторами Dj Andrew

Dj Andrew — один з найкращих скретч-діджеїв в Україні, фіналіст світового чемпіонату Redbull Thre3Style, засновник DJ Academy, учасник гурту ТНМК.

Фото: надано огранізаторами Kyiv Symphony Orchestra

Kyiv Symphony Orchestra — оркестр із неформальним поглядом на те, у чому є безперечним професіоналом: у класичній музиці. Kyiv Symphony є одним з найвідоміших та найцікавіших культурних гравців в Україні, що виконує як концерти в Олімпійському, так і «Трістана та Ізольду» Вагнера в Національній опері.

Спеціальний гість заходу — Dj Slap.