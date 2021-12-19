Сьогодні у Парижі відбудеться дитячий пісенний конкурс Євробачення-2021. Конкурс пройде у музичному комплексі “La Seine Musicale”.

Участь у ньому беруть юні співаки та співачки з 19 країн.

Пісенне змагання розпочнеться о 17:00.

Junior Eurovision 2021 is TODAY!!!!! 🥳🤩🥳 pic.twitter.com/Nw8K2qG0Nu — Junior Eurovision (@EurovisionJr) December 19, 2021

Слоганом цьогорічного конкурсу є – “Imagine”, як посилання на пісню переможниці минулорічного конкурсу, 12-річної француженки Валентини.

Проголосувати за фаворитів можна на сайті jesc.tv.

Перший етап голосування стартував ще 17 грудня і завершиться сьогодні о 16:59.

Друге вікно триватиме 15 хвилин, про його відкриття повідомлять ведучі після виконання всіх номерів.

Голосувати можна лише раз – за трьох учасників, зокрема і зі своєї країни.

Голоси переведуть у бали, а остаточні результати визначать сумою голосів міжнародних глядачів (50%) і голосів, що дадуть національні журі (50%).

Нагадаємо, Україну на дитячому Євробаченні-2021 представить 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви. Вона виступатиме з піснею "Важіль" дванадцятою.

Торік українець Олександр Балабанов на дитячому Євробаченні-2020 став сьомим.