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У Парижі сьогодні відбудеться дитяче Євробачення-2021

Участь беруть 19 країн.

Сьогодні у Парижі відбудеться дитячий пісенний конкурс Євробачення-2021. Конкурс пройде у музичному комплексі “La Seine Musicale”.

Участь у ньому беруть юні співаки та співачки з 19 країн.

Пісенне змагання розпочнеться о 17:00.

Слоганом цьогорічного конкурсу є – “Imagine”, як посилання на пісню переможниці минулорічного конкурсу, 12-річної француженки Валентини.

Проголосувати за фаворитів можна на сайті jesc.tv.

Перший етап голосування стартував ще 17 грудня і завершиться сьогодні о 16:59.

Друге вікно триватиме 15 хвилин, про його відкриття повідомлять ведучі після виконання всіх номерів.

Голосувати можна лише раз – за трьох учасників, зокрема і зі своєї країни.

Голоси переведуть у бали, а остаточні результати визначать сумою голосів міжнародних глядачів (50%) і голосів, що дадуть національні журі (50%).

Нагадаємо, Україну на дитячому Євробаченні-2021 представить 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви. Вона виступатиме з піснею "Важіль" дванадцятою.

Торік українець Олександр Балабанов на дитячому Євробаченні-2020 став сьомим.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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