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Літературну премію імені Шевельова отримав прозаїк Андрій Бондар

Цього року в межах Премії імені Юрія Шевельова також вручили три спецвідзнаки.

17 грудня, в день народження есеїста, мовознавця та історика літератури Юрія Шевельова в Києві відбулася церемонія нагородження Премії за найкращу українську книгу есеїстики 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Українського ПЕН-клубу.

Цього року лауреатом премії став поет, прозаїк, перекладач, есеїст і член Українського ПЕН Андрій Бондар за книжку "Ласощі для Медора".

Цього року в межах Премії імені Юрія Шевельова також вручили три спецвідзнаки.

Спеціальну відзнаку Капітули отримав Микола Рябчук, почесний Амбасадор української есеїстики у світі, за книжку "Лексикон націоналіста та інші есеї".

Ще одну спеціальну відзнаку Капітули за відданість правам людини і мужність письма здобув Станислав Асеев за книжку "Світлий Шлях": історія одного концтабору".

Володаркою спецвідзнаки Радіо Культура стала літературознавиця, професорка НаУКМА Віра Агеєва. Її книжка “За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини” наступного року прозвучить в аудіоформаті в радіоефірі.

Цьогоріч до переліку фіналістів Премії імені Юрія Шевельова також увійшли Павло Вольвач ("20+1, або Земля мертвих") та Володимир Діброва ("Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача").

Премію імені Юрія Шевельова засновано в 2013 році. Її присуджують щорічно українському автору за художню та наукову есеїстику, яка опублікована впродовж останнього року. У минулі роки лауреатами премії ставали Тарас Прохасько, Костянтин Москалець, Олександр Бойченко, Вахтанг Кебуладзе і Андрій Любка.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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