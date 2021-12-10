Правозахисниці Оксана Романюк і Олена Шевченко отримали премію від посольства Нідерландів

Українські правозахисниці Оксана Романюк і Олена Шевченко отримали премію "Тюльпан прав людини". Нагороду щороку вручає посольство Нідерландів в Україні з нагоди Міжнародного дня прав людини.

Виконавча директорка Інституту масової інформації, членкиня Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України та Комісії з журналістської етики Оксана Романюк отримала символічну статуетку та фінансову підтримку своїх проєктів у сумі до 300 тисяч гривень, повідомляється на сайті ІМІ.

Також премію отримала українська правозахисниця, феміністка, ЛГБТ-активістка, голова громадської організації "Інсайт", засновниця громадської ініціативи "Марш жінок" Олена Шевченко.

"Тюльпан прав людини" – нагорода уряду Нідерландів, ініційована Міністерством закордонних справ. Із 2008 року премія щорічно присуджується правозахисникам та організаціям, які захищають права людини.

У 2020 році премію отримали голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик і заступниця голови Центру "Жіночі перспективи" Марта Чумало. У 2019 році премію отримали кримська адвокатка Ліля Гемеджі та одеський активіст Віталій Устименко.

У 2018 році – співзасновник громадської організації "Доступно.UA" Дмитро Щебетюк.

Серед одинадцяти міжнародних лауреатів попередніх років – правозахисники з Конго, Індії, Китаю, Ірану, Гондурасу, Пакистану, Мавританії, Мексики, Йорданії та Близького Сходу.