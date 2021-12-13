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Нова Каледонія втретє на референдумі проголосувала проти незалежності від Франції

Прихильники незалежності закликали бойкотувати голосування і не прийшли на дільниці.

Нова Каледонія втретє на референдумі проголосувала проти незалежності від Франції
Фото: nouvelle-caledonie.gouv.fr

У неділю, 12 грудня, у Новій Каледонії (острівна територія біля Австралії) відбувся референдум, на який виносилось питання про незалежність від Франції. Більшість учасників голосування висловились "проти".

Про це свідчать результати голосування, опубліковані місцевою владою.

"За" незалежність Нової Каледонії від Франції проголосували 3,51% учасників референдуму, проти - 96,49%. Явка становила всього 43,90%, у голосуванні взяли участь понад 80 тисяч мешканців території.

Результат цього волевиявлення був передбачуваним, пише RFI, оскільки прихильники незалежності закликали виборців бойкотувати голосування. Як ініціатори проведення референдуму, вони виступили проти його проведення 12 грудня, вважаючи, що новий спалах епідемії COVID-19 на архіпелазі заважає провести повноцінну та чесну передвиборчу кампанію.

Цей бойкот відкрив шлях до третьої перемоги прихильників Французької Нової Каледонії після референдумів, проведених у листопаді 2018 та у жовтні 2020 року.

У 2018 році проти незалежності проголосували 56,7% мешканців, у 2020 - 53,3%.

Прихильники незалежності заявили, що не визнають результатів останнього голосування та заперечують їх в ООН. 

У 1998 році Франція й Нова Каледонія підписали угоду, згідно з якою до 2022 року на цій території можуть тричі провести референдум про незалежність. Угоду підписали після масштабних конфліктів між корінним населенням і нащадками європейських колонізаторів, унаслідок яких загинули понад 70 людей. Угода також передбачає децентралізацію влади.

Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів у південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії в 1853 році. У 1946 році вона отримала статус заморської території.

У 1988 році на тлі заворушень, спровокованих активістами серед місцевого населення (меланезійців), ця територія отримала особливий статус відповідно до Матіньйонських угод. Згідно з цими документами, Франція поступово передавала в управління місцевої влади важливі питання самоврядування. На цю мить метрополія контролює питання оборони, грошової емісії правосуддя і внутрішньої безпеки.

Населення Нової Каледонії становить 270 тис. осіб. Французькі компанії видобувають тут золото, нікель, кобальт, марганець, залізо, хром, свинець та інші метали.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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