У Києві пройде фестиваль «Italian Short Film Days»

Напередодні новорічних свят у Києві відбудеться фестиваль «Italian Short Film Days». В рамках кінофестивалю, КМКФ “Молодість” презентує 5 короткометражних робіт італійських режисерів, присвячених святкуванню Міжнародного дня короткого метру. Кожен рік по всьому світу подію святкують 21 грудня.

Програма:

Феї / Режисер Лоренцо Паллотта / 2021 / 13’

Цементні будови й голі кімнати. Чотири юні дівчини порушують тишу. Зустріч на безлюдній площі й останнє відео перед подорожжю в пошуках фізичної й ментальної свободи.

Гра / Режисер Алессандро Габер / 2020 / 12’

Чоловік і маленька дівчинка сидять за кухонним столом. Ми не знаємо, хто вони й чому тут. Легка розмова поволі змінюється в щось трагічно інакше, коли дівчинка говорить про «гру в щастя», яку «він» змусив її грати.

Слуги на велосипедах / Режисер Мікеле Ґраната / 2020 / 15’

Бруно – безробітний середнього віку, що відчайдушно шукає роботу. Змушений жити підробітками, щоб забезпечувати сім’ю, він не має вибору, крім як стати доставником піци. Купивши велосипед на останні заощадження дружини, він з часом усвідомлює, що ніхто не готовий йому допомагати, а єдине, що йому світить – війна між бідними.

Чен / Режисер Джакомо Себастьяні / 2020 / 24’

Чен – молодий самотній китаєць, що працює в Італії з дитинства. Хоч йому й вдалося досягти успіху й залишити в минулому роботу на фабриках, він не почувається реалізованим. Тож Чену доведеться прийняти рішення між робітничим запалом і бажанням зв’язатися з рівними йому.

Білий / Режисер Антоніо Корсіні / 2020 / 13’

Вільям – багатий проблемний підліток, що у вільний час влаштовує собачі бої разом із групою задирак, яких вважає друзями. Коли він розкриває своє походження дівчині, в яку закоханий, усе змінюється.

Захід організовано у кооперації з Посольством Італійської Республіки в Києві, Італійським інститутом культури в Україні та Італійським центром короткого метру. Показ відбудеться 20 грудня в кінотеатрі "Жовтень".

Нагадаємо, гран-прі ювілейної "Молодості"-2021 отримала стрічка "Стаючи Моною" режисерки Сабіне Люббе Баккер.