Прокуратура подала до суду на Федерацію профспілок через Жовтневий палац

Київська міська прокуратура подала до суду на Федерацію профспілок з вимогою укласти охоронний договір на будівлю Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац).

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

"Федерація професійних спілок України, яка є власником вказаної пам’ятки з 2007 року, упродовж 15 років ухиляється від укладення передбаченого законодавством охоронного договору, який би передбачав гарантії її захисту. У зв’язку з викладеним, Київська міська прокуратура звернулась до адміністративного суду з позовом до власника споруди про зобов’язання укласти охоронний договір на пам’ятку культури", - йдеться в повідомленні.

Жовтневий палац побудований у стилі пізнього класицизму в 1838-1842 роках відомим архітектором Вікентієм Беретті як корпус Київського інституту шляхетних дівчат.

У 1979 році постановою Ради міністрів УРСР будівлю "Інституту благородних дівиць" занесли до переліку пам’яток містобудування і архітектури національного значення. Також рішенням виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів у 1987 році будівлю внесли до переліку пам’яток історії місцевого значення.

Жовтневий палац знаходиться над Майданом Незалежності та перебував у епіцентрі подій Революції гідності зимою 2013-2014 років. Там розташовувалися сотні Самооборони Майдану, медики, волонтери, діяв прес-центр.