"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
ГоловнаКультура

Прокуратура подала до суду на Федерацію профспілок через Жовтневий палац

Держава вимагає укласти охоронний договір на будівлю.

Прокуратура подала до суду на Федерацію профспілок через Жовтневий палац
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура подала до суду на Федерацію профспілок з вимогою укласти охоронний договір на будівлю Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац).

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

"Федерація професійних спілок України, яка є власником вказаної пам’ятки з 2007 року, упродовж 15 років ухиляється від укладення передбаченого законодавством охоронного договору, який би передбачав гарантії її захисту. У зв’язку з викладеним, Київська міська прокуратура звернулась до адміністративного суду з позовом до власника споруди про зобов’язання укласти охоронний договір на пам’ятку культури", - йдеться в повідомленні.

Жовтневий палац побудований у стилі пізнього класицизму в 1838-1842 роках відомим архітектором Вікентієм Беретті як корпус Київського інституту шляхетних дівчат.

У 1979 році постановою Ради міністрів УРСР будівлю "Інституту благородних дівиць" занесли до переліку пам’яток містобудування і архітектури національного значення. Також рішенням виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів у 1987 році будівлю внесли до переліку пам’яток історії місцевого значення.

Жовтневий палац знаходиться над Майданом Незалежності та перебував у епіцентрі подій Революції гідності зимою 2013-2014 років. Там розташовувалися сотні Самооборони Майдану, медики, волонтери, діяв прес-центр.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також