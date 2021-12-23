Посол Росії надіслав листівку естонському депутатові: "У 2022-му на сусідів не нападатимемо"

На початку 2022 року російський дипломат іде з посади.

Голова Комітету міжнародних справ парламенту Естонії, депутат Марк Міхкельсон отримав вітальну листівку від російського посла Олександра Петрова.

Про це він повідомив у Twitter.

У привітанні Петров написав, що "у 2022 році Росія не збирається вчиняти жодних агресивних дій проти своїх сусідів".

Міхкельсон із гумором відреагував на вітання російського дипломата.

"Схоже, що всі ми неправильно розуміємо Росію. Я отримав різдвяну листівку від російського посла в Таллінні", - написав Міхкельсон.

Meanwhile seems that we all get Russia wrong 😀 I got christmas card from Russian Ambassador in Tallinn. pic.twitter.com/4ZAXDc4JXY — Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021

Петров був призначений послом РФ в Естонії в 2015 році, на початку 2022 року він йде з посади. Його наступником стане працівник МЗС РФ Володимир Ліпаєв.

Нагадаємо, в листопаді сили оборони Естонії почали встановлювати тимчасове загородження з колючого дроту на кордоні з Росією. Йдеться про ділянку вздовж русла річки Нарва, а також на південному сході Естонії. За словами прем'єр-міністра Каї Каллас, будівництво прикордонних бар'єрів посилає сигнал Росії про те, що Естонія охороняє кордони своєї країни, Європейського Союзу та НАТО.

У липні Естонія вислала з країни представника російського посольства. Такий крок став відповіддю на оголошення РФ персоною нон-грата естонського консула у Санкт-Петербурзі Марта Лятте.