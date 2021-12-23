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МЗС Британії засудило Росію за агресивні висловлювання на адресу України та НАТО

Лондон вважає єдиним виходом із ситуації діалог і вітає той факт, що Росія висловлює готовність до нього

МЗС Британії засудило Росію за агресивні висловлювання на адресу України та НАТО
Елізабет Трасс
Фото: https://twitter.com/trussliz

Лондон засуджує Росію за її різкі висловлювання на адресу України та НАТО й водночас вітає її готовність розпочати переговори в січні.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я засуджую агресивні та провокаційні висловлювання Кремля на адресу України та НАТО. НАТО - оборонний альянс, а Україна продовжує демонструвати похвальну стриманість перед лицем провокацій та агресії Росії", - зазначає Трасс.

За її словами, "будь-яке вторгнення Росії було б великою стратегічною помилкою".

Міністр зазначила, що відповідь на подібні дії може бути жорсткою й скоординованою, а санкції, які можуть запровадити країни Заходу", стануть сильним ударом по інтересах та економіці Росії". Тому вона вважає єдиним виходом із ситуації діалог і вітає той факт, що Росія висловлює готовність до нього.

"Єдиний вихід із нинішньої ситуації для Росії - через діалог, і я вітаю факт, що Росія висловила готовність провести переговори в січні", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

За даними Ради національної безпеки та оборони, Росія зосередила 122 тисячі військових в 200-кілометровій зоні від кордону з Україною та 143,5 тис. - у 400-кілометровій.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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