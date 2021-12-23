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У Тунісі заочно засудили до ув'язнення колишнього президента Марзукі

Чинному президенту не сподобалось, що його називають "диктатором".

У Тунісі заочно засудили до ув'язнення колишнього президента Марзукі
Фото: EPA/UPG

Туніський суд у середу, 22 грудня, виніс заочний вирок у вигляді чотирьох років позбавлення волі колишньому президенту країни Монсефу Марзукі за "підрив зовнішньої безпеки держави".

Як повідомляє Associated Press, 76-річний Марзукі, який проживає у Франції, закликав владу цієї країни припинити підтримку Тунісу, назвавши чинного президента Каїса Саїда диктатором.

Марзукі неодноразово виступав з жорсткою критикою Саїда, який у липні звільнив прем'єр-міністра та надав собі ширші повноваження, та назвав його лідером перевороту.

Заяви експрезидента розгнівали Саїда. У жовтні він оголосив, що позбавляє Марзукі дипломатичного паспорту, а згодом Туніс видав міжнародний ордер на арешт експрезидента.

Марзукі став президентом у 2011 році після масових протестів та повалення влади Зін ель-Абедін Бен Алі.

На наступних виборах він програв Беджі Каїду Ес-Себсі.

Нагадаємо, що експрезидента Туніса Бен Алі та його дружину у 2011 році заочно засудили до 35 років в’язниці. Бен Алі отримав політичний притулок у Саудівській Аравії, де й помер 19 вересня 2019 року.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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