Генсек НАТО закликав Росію забезпечити мирне Різдво та відвести війська від України

"Росія має можливість зробити так, щоб Різдво для всіх нас було мирним і спокійним".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що якщо Росія знизить напруженість на кордоні з Україною та відведе війська, то всі зможуть мирно та спокійно зустріти Різдвяні свята.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству DPA.

"Росія має можливість зробити так, щоб Різдво для всіх нас було мирним і спокійним", - сказав Столтенберг.

За його словами, це можливо, якщо Росія "зменшить напруженість і відведе свої війська".

"Очевидно, що Росія є агресором, а не Україна", - додав він.

Нагадаємо, вчора під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 22 грудня досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі.