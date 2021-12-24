За добу в Україні виявили 6 647 нових випадків ковіду

За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 519 дітей та 107 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 646 осіб, 248 пацієнтів померли. Одужали 14 874 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 637 038 осіб, одужало – 3 408 294. Від ускладнень захворювання померли 94 432 людини. Всього було здійснено 16 626 864 ПЛР-тестування.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 1234;

Вінницька область – 228;

Волинська область – 215;

Дніпропетровська область – 212;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 138;

Закарпатська область – 211;

Запорізька область – 331;

Івано-Франківська область – 170;

Київська область – 378;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 57;

Львівська область – 392;

Миколаївська область – 204;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 411;

Рівненська область – 204;

Сумська область – 164;

Тернопільська область – 188;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 44;

Хмельницька область – 299;

Черкаська область – 236;

Чернівецька область – 123;

Чернігівська область – 211.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ також зазначають, що вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації. Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Нагадаємо, РНБО прогнозує наступну хвилю COVID-19 в першій половині лютого. Національна академія наук також заявила, що уже на початку січня Україна може відчути вплив нового омікрон-варіанту коронавірусу.

З початку пандемії в Україні було три великі хвилі COVID-19: у кінці 2020 року, в березні-травні 2021 року та жовтні-грудні 2021 року.