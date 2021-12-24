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За добу в Україні виявили 6 647 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 1 646 осіб.

За добу в Україні виявили 6 647 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 519 дітей та 107 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 646 осіб, 248 пацієнтів померли. Одужали 14 874 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 637 038 осіб, одужало – 3 408 294. Від ускладнень захворювання померли 94 432 людини. Всього було здійснено 16 626 864 ПЛР-тестування.

Статистика в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1234;
  • Вінницька область – 228;
  • Волинська область – 215;
  • Дніпропетровська область – 212;
  • Донецька область – 593;
  • Житомирська область – 138;
  • Закарпатська область – 211;
  • Запорізька область – 331;
  • Івано-Франківська область – 170;
  • Київська область – 378;
  • Кіровоградська область – 70;
  • Луганська область – 57;
  • Львівська область – 392;
  • Миколаївська область – 204;
  • Одеська область – 142;
  • Полтавська область – 411;
  • Рівненська область – 204;
  • Сумська область – 164;
  • Тернопільська область – 188;
  • Харківська область – 192;
  • Херсонська область – 44;
  • Хмельницька область – 299;
  • Черкаська область – 236;
  • Чернівецька область – 123;
  • Чернігівська область – 211.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ також зазначають, що вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації. Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Нагадаємо, РНБО прогнозує наступну хвилю COVID-19 в першій половині лютого.  Національна академія наук також заявила, що уже на початку січня Україна може відчути вплив нового омікрон-варіанту коронавірусу.

З початку пандемії в Україні було три великі хвилі COVID-19: у кінці 2020 року, в березні-травні 2021 року та жовтні-грудні 2021 року.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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