За добу в Україні виявили 6 647 нових випадків ковіду

За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 519 дітей та 107 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 646 осіб, 248 пацієнтів померли. Одужали 14 874 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 637 038 осіб, одужало – 3 408 294. Від ускладнень захворювання померли 94 432 людини. Всього було здійснено 16 626 864 ПЛР-тестування.
Статистика в регіонах за добу:
- м. Київ – 1234;
- Вінницька область – 228;
- Волинська область – 215;
- Дніпропетровська область – 212;
- Донецька область – 593;
- Житомирська область – 138;
- Закарпатська область – 211;
- Запорізька область – 331;
- Івано-Франківська область – 170;
- Київська область – 378;
- Кіровоградська область – 70;
- Луганська область – 57;
- Львівська область – 392;
- Миколаївська область – 204;
- Одеська область – 142;
- Полтавська область – 411;
- Рівненська область – 204;
- Сумська область – 164;
- Тернопільська область – 188;
- Харківська область – 192;
- Херсонська область – 44;
- Хмельницька область – 299;
- Черкаська область – 236;
- Чернівецька область – 123;
- Чернігівська область – 211.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ також зазначають, що вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації. Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
Нагадаємо, РНБО прогнозує наступну хвилю COVID-19 в першій половині лютого. Національна академія наук також заявила, що уже на початку січня Україна може відчути вплив нового омікрон-варіанту коронавірусу.
З початку пандемії в Україні було три великі хвилі COVID-19: у кінці 2020 року, в березні-травні 2021 року та жовтні-грудні 2021 року.