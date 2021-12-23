AstraZeneca: бустерна доза значно підвищує рівень захисту від омікрону

Три дози захищають від нового штаму так, як дві дози - від дельти.

Бустерна доза вакцини AstraZeneca (Vaxzevria) значно підвищує захист організму від омікрон-варіанту коронавірусу. Рівень антитіл проти омікрону після третьої дози співмірний з тим, що формується після двох доз проти дельти.

Про це повідомляється на сайті AstraZeneca з посиланням на дослідження, яке проводилось в Оксфордському університеті.

При цьому бустерна доза краще захищає від омікрону, ніж природний набутий імунітет у людей, що були інфіковані будь-яким іншим штамом та перехворіли на COVID-19 раніше.

Інше лабораторне дослідження показало, що після двох доз у щеплених вакциною AstraZeneca є антитіла до "омікрону", але їх рівень набагато нижчий у порівнянні з оригінальним вірусом. При цьому компанія вказує, що Vaxzevria створює тривалу відповідь у T-клітинах, які роками можуть "памʼятати" збудника і забезпечувати захист, зокрема, виробляючи антитіла.

“Vaxzevria відіграє важливу роль у програмах вакцинації в усьому світі, і ці дані дають нам впевненість в тому, що додаткова третя доза потрібна. Також важливо дивитися не тільки на антитіла, щоб краще розуміти, як вакцини захищають від омікрону. По мірі збільшення наших знань про омікрон, ми віримо, що відповідь на рівні T-клітин буде забезпечувати міцний захист від важкого перебігу захворювань та госпіталізацій", - заявив топменеджер AstraZeneca Мене Пангалос.

Нагадаємо, що в Україні від коронавірусу вакцинували 14,5 млн людей, більше 14% з них отримали щеплення вакциною AstraZeneca.