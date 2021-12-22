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Омікрон став найбільш заразним у світі вірусом після кору

Новий штам відрізняється швидким поширенням навіть у країнах з високою часткою вакцинованих.

Омікрон став найбільш заразним у світі вірусом після кору
Фото: EPA/UPG

Новий омікрон-варіант коронавірусу за ступенем заразності поступається лише вірусу, що спричиняє кір. 

Про це пише американське видання Akron Beacon Journal з посиланням на медичну фахівчиню з Клівленда (штат Огайо, США) Клаудію Хоєн.

За словами співдиректорки відділу інфекційного контролю в університетських лікарнях, штам омікрон "набагато заразніший", ніж попередні штами коронавірусу.

"Наразі це другий заразністю вірус на планеті. І тому дуже важливо, щоб люди зрозуміли, що ми перебуваємо в іншому становищі, ніж два тижні тому", - зазначила Хоєн.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що штам коронавірусу омікрон виявили у 106 країнах. Тиждень тому їх було 76. Як розповіли в організації, новий штам відрізняється швидким поширенням навіть у країнах з високою часткою вакцинованих.

Інформація про тяжкість захворювання при зараженні омікроном поки що обмежена, але в ПАР та Великобританії, які одними з перших зіткнулись з омікроном, все ще збільшується кількість госпіталізацій.

ВООЗ вважає, що це створює загрозу перевантаження системи охорони здоров'я. Організація оцінює ризик, пов'язаний з омікроном як "дуже високий".

Національна академія наук вважає, що вплив омікрону в Україні може стати відчутним на початку січня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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