На території Віндзорського замку затримали озброєного чоловіка

Британська поліція затримала озброєного чоловіка, який пробрався на територію Віндзорського замку, де королева Великобританії Єлизавета II з сім'єю святкувала Різдво.

На сайті місцевої поліції сказано, що підозрюваний - 19-річний житель Саутгемптона, який мав при собі холодну зброю. Його затримали близько 10:30 за київським часом через кілька хвилин, як він зайшов на територію замку. Затриманого взяли під варту за проникнення на охоронювану територію та незаконне поводження зі зброєю.

Він не встиг потрапити в жодну з будівель замку.

Королівську родину поінформували про інцидент.

Віндзорський замок - це офіційна резиденція британських монархів. Він розташований у графстві Беркшир.