Український військовий отримав поранення за 18 км від лінії зіткнення
Український військовий отримав поранення за 18 км від лінії зіткнення
Кличко виступив на захист Порошенка
Кличко виступив на захист Порошенка
Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка із заставою 1 млрд грн, – ЗМІ
Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка із заставою 1 млрд грн, – ЗМІ
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Дмитро Разумков: «На вибори президента я піду. І на парламентські піду»
Дмитро Разумков: «На вибори президента я піду. І на парламентські піду»
Нардеп Шевченко заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Нардеп Шевченко заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
Президент обложеної фортеці
Президент обложеної фортеці
ГоловнаСвіт

На території Віндзорського замку затримали озброєного чоловіка

Підозрюваний - 19-річний житель Саутгемптона.

На території Віндзорського замку затримали озброєного чоловіка
Фото: Pixabay

Британська поліція затримала озброєного чоловіка, який пробрався на територію Віндзорського замку, де королева Великобританії Єлизавета II з сім'єю святкувала Різдво.

На сайті місцевої поліції сказано, що підозрюваний - 19-річний житель Саутгемптона, який мав при собі холодну зброю. Його затримали близько 10:30 за київським часом через кілька хвилин, як він зайшов на територію замку. Затриманого взяли під варту за проникнення на охоронювану територію та незаконне поводження зі зброєю.

Він не встиг потрапити в жодну з будівель замку.

Королівську родину поінформували про інцидент.

Віндзорський замок - це офіційна резиденція британських монархів. Він розташований у графстві Беркшир.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також