Уряд Малі спростовує інформацію про вагнерівців у країні

У Бамако нагадали, що в Малі працюють російські інструктори.

Уряд Малі спростував інформацію, згідно з якою на його територію прибули найманці з російської ПВК “Вагнера”.

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на французькі ЗМІ.

“Офіційно спростовуємо позбавлені підстав твердження, згідно з якими... в Малі розгорнуті бійці приватної компанії”, – зазначає влада в комюніке.

Вони вимагають, щоб їм надали “докази з незалежних джерел” присутності ПВК “Вагнера”.

Також у Бамако нагадали, що в Малі працюють російські інструктори: вони тренують бійців місцевих сил безпеки. В комюніке наголошується, що Малі “співпрацює з Росією – історичним партнером – лише на міждержавному рівні”.

Водночас турецьке агентство Анадолу повідомило з посиланням на джерела в силах безпеки Малі, що близько 500 бійців ПВК “Вагнера” прибули до столиці Малі 23 грудня.

“Ми підтверджуємо прибуття 500 російських бійців”, – заявили вони агентству на умовах анонімності.

За інформацією місцевих ЗМІ, ці бійці будуть розгорнуті в 10 частинах Малі.

Кілька європейських країн і Канада 23 грудня заявили, що засуджують розгортання бійців російської ПВК “Вагнера” в Малі. У спільному комюніке цих країн зазначалося, що країни шкодують про те, що “перехідна влада Малі ухвалила рішення використовувати й так недостатні державні кошти для того, щоб платити найманцям, а не підтримувати власні малійські сили безпеки та держструктури, що працюють на благо малійського народу”. Автори комюніке також запевнили, що вони мають “дані про те, що Росія сприяє розгортанню групи в Малі”.

Комюніке підписали Франція, Бельгія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Італія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Чехія, Румунія, Велика Британія і Швеція.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що російська Приватна військова компанія Вагнера набирає бойовиків для виконання місії в африканській країні Малі. При цьому уродженців України, зокрема мешканців окупованих територій Криму і Донбасу, на це завдання не беруть.

Перед тим лондонська газета Times повідомила, що контингент чисельністю в 1 тис. російських найманців вирушить до Малі в межах договору між "ПВК Вагнера" і військовими, які захопили владу в африканській республіці. Місія російського контингенту полягатиме у підготовці військ і захисті високопосадовців режиму в країні, яка пережила два перевороти за останній рік.

Після цього Франція, Німеччина та Естонія, чиї миротворці також перебувають у цій країні, заявили, що виведуть свої війська з Малі, якщо там буде російська ПВК Вагнера.

У ЄС говорять і про розірвання відносин із Малі в разі укладення контракту з ПВК.

Колишня французька колонія Малі – одна з найбільших за розмірами і найбідніших держав Африки. Країна не має виходу до моря, значну частину її території займає пустеля Сахара. Населення сповідує іслам.

У травні цього року малійські військові заарештували тимчасового президента країни Ба Ндао, прем'єра Моктар Уана і міністра оборони генерала Сулеймана Дукуре. Причиною стала відмова президента і прем'єра включити до складу перехідного уряду полковників Модібо Коне і Садіо Камару, активних учасників торішнього військового перевороту.

У липні на перехідного президента Малі полковника Ассімі Гойту, який прийшов до влади після травневого військового перевороту, здійснили замах.