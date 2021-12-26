Помер всесвітньовідомий противник політики апартеїду, 90-річний активіст, лауреат Нобелівської премії та архієпископ Десмонд Туту.
Про це пише EWN.co.za з посиланням на президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу.
Чоловік протягом 20 років боровся з раком простати.
Десмонд Туту був запеклим борцем за права і гідність людини.
Нельсон Мандела описав його як людину “іноді різку, часто ніжну, ніколи не боязку і рідко без гумору”, додавши, що “голос Десмонда Туту завжди буде голосом безмовних”. Він відкрито боровся з гнобленням, расизмом, бідністю та гомофобією.
У 1984 році Туту отримав Нобелівську премію миру за свої зусилля у боротьбі з політикою апартеїду в країні. Саме це зробило його всесвітньовідомим.
1986 року активіст став першим чорношкірим, який очолив англіканську церкву на півдні Африки, використовуючи своє становище для боротьби за мир і справедливість.
У Туту залишилися дружина, четверо дітей та семеро онуків.
Апартеїд – офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948-1991 років проводила влада Південно-Африканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення і переселенців з Азії.