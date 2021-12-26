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Помер всесвітньовідомий борець проти апартеїду Десмонд Туту

Лауреат "нобелівки" за мир запекло відстоював права і гідність людини.

Помер всесвітньовідомий борець проти апартеїду Десмонд Туту
Фото: ЕРА/UPG

Помер всесвітньовідомий противник політики апартеїду, 90-річний активіст, лауреат Нобелівської премії та архієпископ Десмонд Туту.

Про це пише EWN.co.za з посиланням на президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу.

Чоловік протягом 20 років боровся з раком простати.

Десмонд Туту був запеклим борцем за права і гідність людини.

Нельсон Мандела описав його як людину “іноді різку, часто ніжну, ніколи не боязку і рідко без гумору”, додавши, що “голос Десмонда Туту завжди буде голосом безмовних”. Він відкрито боровся з гнобленням, расизмом, бідністю та гомофобією.

У 1984 році Туту отримав Нобелівську премію миру за свої зусилля у боротьбі з політикою апартеїду в країні. Саме це зробило його всесвітньовідомим.

Десмонд Тату отримав від ексочільника США Барака Обами Президентську медаль Свободи
Фото: ЕРА/UPG
Десмонд Тату отримав від ексочільника США Барака Обами Президентську медаль Свободи

1986 року активіст став першим чорношкірим, який очолив англіканську церкву на півдні Африки, використовуючи своє становище для боротьби за мир і справедливість.

У Туту залишилися дружина, четверо дітей та семеро онуків.

Апартеїд – офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948-1991 років проводила влада Південно-Африканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення і переселенців з Азії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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