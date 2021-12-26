Таліби ліквідували в Афганістані національні виборчі комісії та два міністерства

В Афганістані радикальний ісламістський рух “Талібан” розпустив Незалежну виборчу комісію та Незалежну комісію з виборчих скарг.

Про це заявив речник уряду ісламістів Білал Карімі, пише Німецька хвиля з посиланням на AFP.

“Потреби у тому, щоб ці комісії існували і діяли, нема. Якщо ми коли-небудь відчуємо потребу, Ісламський емірат відродить ці комісії”, – зазначив він.

Незалежна виборча комісія, створена у 2006 році, займалася адмініструванням та наглядом за всіма видами виборів у країні, зокрема президентськими. Колишній очільник комісії Аурангзеб (як і частина афганців, чоловік має лише одне ім'я) заявив, що розпуск матиме величезні наслідки. “Проблеми Афганістану ніколи не будуть вирішені, оскільки не буде виборів”, – зауважив ексголова комісії.

Зазначимо, перед захоплення влади Талібаном, кількох посадовців виборчої комісії вбили представники екстремістських угруповань.

Додамо, Талібан цього тижня розпустив також і два урядові департаменти: “міністерство миру” та “міністерство парламентських справ”.

Нагадаємо, раніше таліби ліквідували “міністерство у справах жінок”, замінивши його на “міністерство сприяння доброчесності та запобігання порокам”. У 90-их роках, під час попереднього перебування талібів при владі у Афганістані, це відомство було на кшталт “поліції моралі”.