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Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц отримав роботу в Кремнієвій долині

Експолітик перейшов у приватний сектор США.

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц отримав роботу в Кремнієвій долині
Фото: EPA/UPG

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц, за даними австрійських ЗМІ, отримав роботу в Сполучених Штатах Америки в одній із глобальних компаній з Кремнієвої долини.

Про це у суботу, 25 грудня, повідомило видання Kronen-Zeitung.

"[Курц] потурбувався про власне майбутнє. На початку лютого він почне працювати на новому місці. В глобальній компанії з Кремнієвої долини. Контракт підписано, і незабаром про це буде оголошено. В подальшому ексканцлер буде вести класичне менеджерське життя між Сан-Франциско, Віднем, Німеччиною та Швейцарією", - йдеться в повідомленні.

У якій саме компанії працюватиме Курц, поки що невідомо.

Курц, який відігравав ключову роль в австрійській політиці з 2017 року, у жовтні пішов у відставку з посади глави уряду через корупційний скандал.

Антикорупційна прокуратура Австрії (WKStA) почала розслідування відносно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою, хабарництві та корупції. За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца.

На початку грудня Курц несподівано оголосив про те, що йде з політики взагалі. Це рішення він пояснив у першу чергу народженням сина. Колишній канцлер став батьком в кінці листопада.

При цьому він наголосив, що з нетерпінням чекає моменту, коли зможе в суді довести свою невинуватість.

Себастьяну Курцу в 2021 році виповнилось 36 років.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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