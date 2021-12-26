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КДК УАФ оштрафував "Динамо" за расистські прояви вболівальників

Столичний клуб постраждав через своїх фанів.

КДК УАФ оштрафував "Динамо" за расистські прояви вболівальників
ФФУ
Фото: ffu.ua

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував київське "Динамо" на 350 тисяч гривень.

"КДК УАФ, розглянувши справу щодо проявів расизму вболівальниками ФК "Динамо" (Київ) під час матчу 14-го туру чемпіонату УПЛ 6 листопада 2021 року ФК "Динамо" (Київ) – ФК "Ворскла" (Полтава), зобов'язав ФК "Динамо" (Київ) сплатить обов'язковий грошовий внесок у розмірі 250 000 гривень та зобов’язав ФК "Динамо" (Київ) провести один матч без уболівальників умовно з випробувальним терміном до кінця сезону УПЛ-2021/2022, - йдеться в офіційній заяві УАФ.

Додамо, що на прояви расизму в матчі з "Динамо", який завершився поразкою киян (1:2), поскаржився 26-річний форвард полтавського клубу Лукас Рангел.

Крім того, "за демонстрацію вболівальниками ФК "Динамо" (Київ) та ФК "Шахтар" (Донецьк) під час матчу 10-го туру чемпіонату УПЛ 3 жовтня 2021 року ФК "Динамо" (Київ) - ФК "Шахтар" (Донецьк) банерів, які принижують честь та гідність суперників" КДК УАФ застосував до обох клубів санкцію у вигляді обов'язкового грошового внеску у розмірі 50 000 гривень.

Комітет зобов'язав ФК "Динамо" (Київ) сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 50 000 гривень за безпідставні та некоректні висловлювання помічника головного тренера ФК "Динамо" (Київ) Еміліана Караса на адресу головного арбітра матчу ФК "Маріуполь" (Маріуполь) - "Динамо" (Київ)", - повідомили у пресслужбі УАФ.

Григорій МухінГригорій Мухін
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