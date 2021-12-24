Ще одна країна не відправить на Олімпіаду у Пекіні делегацію уряду

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що представники уряду не поїдуть на Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

При цьому Мацуно зазначив, що це не рішення про бойкот, якого вдалися вже багато країн. За його словами, Японія не мала початкових планів відправляти делегацію політиків до Китаю.

"Японія вважає важливим, щоб цінності, що поділяються міжнародною спільнотою, такі як свобода, права людини і верховенство закону, шанувалися в Китаї", - наводить слова Мацуно пресслужба кабінета міністрів.

Мацуно також додав, що Японія обговорювала з Китаєм питання прав людини на різних рівнях.

Разом з тим Мацуно зазначив, що "...на Олімпіаді в Пекіні буде присутній голова оргкомітету ОІ в Токіо Сейко Хасімото, голова Олімпійського комітету Японії Ясухіро Ямасіта. Крім того, на Паралімпіаду до Пекіна приїде голова Паралімпійського комітету Йосіро Морі".

Нагадаємо, рішення про дипломатичний бойкот Олімпійських ігор у Китаї ухвалили уряди США, Австралії, Великобританії, Канади та Нової Зеландії. При цьому дипбойкот не зачепить спортсменів, які візьмуть участь у Іграх-2022.

У Європарламенті виступили із закликом до повного бойкоту зимових Ігор у Пекіні. Проте Франція відмовилася брати участь у бойкоті.

Причиною подібних закликів стали масові репресії, що приписуються КНР, в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Олімпіада у Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.