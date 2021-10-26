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Організатори Олімпіади-2022 у Пекіні презентували дизайн медалей

До старту форуму – менше чотирьох місяців.

Організатори Олімпіади-2022 у Пекіні презентували дизайн медалей
Фото: twitter.com/Beijing2022

Фото: twitter.com/Beijing2022
До зимових Олімпійських ігор-2022, які відбудуться у Пекіні, залишилося 100 днів.

Організаційний комітет представив дизайн медалей Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року. Медалі отримали назву Tong Xin, що означає "разом, як одне ціле", передає sportarena.com.

У центрі на лицьовій стороні медалі вигравіровано п'ять олімпійських кілець та повну назву Ігор-2022 англійською мовою. На звороті медалі — емблема змагань та повна назва Олімпіади китайською мовою.

Минулого тижня до Пекіна доставили Олімпійський вогонь зимової Олімпіади-2022. Його помістили в Олімпійській вежі Пекіна, яка знаходиться поряд із Національним стадіоном, де відбулася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2008 року.

Зимова Олімпіада у Пекіні пройде 4-20 лютого 2022 року. Паралімпійські ігри-2022 мають відбутися з 4 по 13 березня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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