Петраков включив Маліновського в команду на збір перед вирішальним матчем

У заявку також потрапили Денис Гармаш і Віктор Коваленко.

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков оголосив заявку команди на підсумкові цього року матчі: товариський проти Болгарії 11 листопада та вирішальний для відбору ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини 16 листопада.

До збірної України повернувся хавбек "Аталанти" Руслан Маліновський, який через конфлікт з тренером пропустив останні зустрічі.

Крім того, після тривалої перерви в команді знову хавбек "Динамо" Денис Гармаш, якого Мірча Луческу використовує на позиції форварда.

Запросив Петраков й одноклубника Маліновського, півзахисника Віктора Коваленка, який виступає на правах оренди за "Спецію".

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла").

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – "Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – "Шахтар"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – "Динамо"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1"), Данило Сікан ("Шахтар"), Денис Гармаш ("Динамо").