ФІФА розвела збірні України та Росії в плей-оф Чемпіонату світу-2022

Збірна України в разі проходження в плей-оф кваліфікації Чемпіонату світу-2022 не зустрінеться з національною командою Росії, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Рішення розвести збірні під час жеребкування, яке пройде 26 листопада в Цюриху, підтвердили в ФІФА.

Також за потреби організатори турніру розведуть команди Вірменії та Азербайджану, Іспанії та Гібралтару, а також Косова і Сербії, Косова та Боснії.

Зазначимо, що Україні слід серйозно попрацювати, щоб посісти друге місце у своїй групі, що забезпечить вихід у плей-оф. Для цього підопічним Олександра Петракова необхідно перемагати в матчі проти Боснії на виїзді і при цьому сподіватися на сприятливий розклад в інших поєдинках групи.

Зі свого боку Росія, яка очолює групу Н, зіграє в плей-оф у разі поразки від Хорватії.