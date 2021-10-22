У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
На місці будівництва Київської кільцевої дороги виявили стоянки людей часів палеоліту
На місці будівництва Київської кільцевої дороги виявили стоянки людей часів палеоліту
На Хмельниччині до бази “eHealth” внесли дані про фіктивну вакцинацію від ковіду
На Хмельниччині до бази “eHealth” внесли дані про фіктивну вакцинацію від ковіду
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
В Україні запровадять новий формат платіжки за комунальні послуги
В Україні запровадять новий формат платіжки за комунальні послуги
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
ГоловнаСпорт

ФІФА розвела збірні України та Росії в плей-оф Чемпіонату світу-2022

Європейський відбірковий турнір ЧС завершиться 16 листопада.

ФІФА розвела збірні України та Росії в плей-оф Чемпіонату світу-2022
Може це пояснює Олександр Петраков своїм підлеглим
Фото: Павло Кубанов

Збірна України в разі проходження в плей-оф кваліфікації Чемпіонату світу-2022 не зустрінеться з національною командою Росії, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Рішення розвести збірні під час жеребкування, яке пройде 26 листопада в Цюриху, підтвердили в ФІФА.

Також за потреби організатори турніру розведуть команди Вірменії та Азербайджану, Іспанії та Гібралтару, а також Косова і Сербії, Косова та Боснії.

Зазначимо, що Україні слід серйозно попрацювати, щоб посісти друге місце у своїй групі, що забезпечить вихід у плей-оф. Для цього підопічним Олександра Петракова необхідно перемагати в матчі проти Боснії на виїзді і при цьому сподіватися на сприятливий розклад в інших поєдинках групи.

Зі свого боку Росія, яка очолює групу Н, зіграє в плей-оф у разі поразки від Хорватії.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також