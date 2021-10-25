Фото: EPA/UPG Неймар

У матчі 11-го туру французької Ліги 1 "Марсель" приймав принципового суперника - ПСЖ.

Французьке Ле Класіко завершилося нульовою нічиєю. Причому з 57-ї хвилини гості грали в меншості - пряму червону картку отримав Ашраф Хакімі.

Зазначимо, що гаряче було на футбольному полі не тільки в протистоянні суперників. До активних дій підключилися фани "Марселя", які буквально затероризували лідера атак гостей Неймара - в бразильця кидали різні предмети з трибун.

Довелося втрутитися поліцейським, які в деяких епізодах закривали форварда щитами. Особливо діставалося бразильцеві під час виконання кутового удару.