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Я завжди буду їх любити, - Доннарумма про фанів "Мілана", які його освистували на "Сан-Сіро"

Джанлуїджі зіткнувся на батьківщині з несподівано "гарячим" прийомом уболівальників.

Я завжди буду їх любити, - Доннарумма про фанів "Мілана", які його освистували на "Сан-Сіро"
Тату на руці Джанлуїджі
Фото: football-italia.net

Голкіпер ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма висловив своє ставлення до фанатів "Мілана", які його освистували під час півфінального матчу Ліги націй проти збірної Іспанії. 

"Я провів 8 років у "Мілані", тому повернення на "Сан-Сіро" завжди буде емоційним. І бути освистаним - це нормально.

Я виріс тут і завжди був уболівальником "Мілана". Ці 8 років непросто забути. У мене все ще серце "росонері". Я завжди буду любити вболівальників "Мілана" і завжди буду одним з них", - цитує Доннарумму Football Italia.

Доннарумма перейшов у паризький клуб влітку 2021 року після Євро-2020.

Григорій МухінГригорій Мухін
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