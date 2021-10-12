Я завжди буду їх любити, - Доннарумма про фанів "Мілана", які його освистували на "Сан-Сіро"

Голкіпер ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма висловив своє ставлення до фанатів "Мілана", які його освистували під час півфінального матчу Ліги націй проти збірної Іспанії.

"Я провів 8 років у "Мілані", тому повернення на "Сан-Сіро" завжди буде емоційним. І бути освистаним - це нормально.

Я виріс тут і завжди був уболівальником "Мілана". Ці 8 років непросто забути. У мене все ще серце "росонері". Я завжди буду любити вболівальників "Мілана" і завжди буду одним з них", - цитує Доннарумму Football Italia.

Доннарумма перейшов у паризький клуб влітку 2021 року після Євро-2020.