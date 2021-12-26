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“Талібан” заборонив водіям возити жінок на довгі дистанції без чоловіків-опікунів

Водії також не можуть брати жінок-пасажирів без хіджабів.

“Талібан” заборонив водіям возити жінок на довгі дистанції без чоловіків-опікунів
Фото: ЕРА/UPG

“Релігійна поліція” Талібану в Афганістані наказала всім водіям утримуватися від прослуховування музики у своїх машинах.

Про це пише dpa-international.com з посиланням на "міністерство сприяння доброчесності та запобігання порокам" талібів.

Водії також не можуть брати жінок-пасажирів, які не дотримуються ісламського дрес-коду і не носять хіджаб.

Серед інших заборон – водіїв закликають не підвозити жінок-пасажирок, які хочуть проїхати понад 72 кілометри і не мають чоловіка-опікуна.

Окрім того, водіям наказують робити перерви для молитви та радять відрощувати бороди.

Викладач афганського університету Харун Рахімі розкритикував нову директиву талібів.

За його словами, це означає, що таксисти фактично зможуть “контролювати тіла жінок та їхню мобільність”. А це створить можливості для переслідувань та зробить громадські місця небезпечними для жінок.

Нагадаємо, протягом останніх 20 років афганські жінки домоглися повернення низки основних прав, але зараз їхні здобутки опинилися під загрозою. Лідери "Талібану" обіцяли підлаштовуватися до змін в Афганістані, однак дії талібів дедалі більше не відповідають обіцянкам.

Восени стало відомо, що жінки в Афганістані зможуть продовжити навчання в університетах, зокрема в аспірантурі, але класи розділятимуть за ознакою статі та обов'язковим буде ісламський одяг.

Також таліби закрили міністерство у справах жінок і замінили його міністерством доброчесності, яке колись дотримувалося строгих релігійних доктрин.

У вересні призначений талібами мер Кабула Хамдулла Номані наказав жінкам, які працюють в муніципалітеті столиці Афганістану, не виходити на роботу. Винятки можливі лише за умови, що їхню роботу не можуть виконувати чоловіки.

У листопаді влада "Талібану" заборонила жінкам зʼявлятися в телевізійних шоу-драмах

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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