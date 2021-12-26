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США та Німеччина по-різному оцінюють загрозу російського вторгнення в Україну - ЗМІ

За інформацією преси, Берлін прагне до деескалації напруженості, що склалася.

США та Німеччина по-різному оцінюють загрозу російського вторгнення в Україну - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Берлін має більші сумніви, ніж Вашингтон, щодо намірів Росії почати повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела в уряді Німеччини на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда".

За даними агентства, Берлін прагне до деескалації напруженості, що склалася.

"Метою німецької сторони залишається досягнення швидкої реактивації Нормандського формату", - заявило джерело в уряді Німеччини, маючи на увазі багатосторонні переговори між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.

Одне із джерел також підтвердило, що топурядовці Німеччини та Росії погодилися на рідкісну особисту зустріч наступного місяця, щоб послабити політичну напругу навколо України. 

Нагадаємо, що остання зустріч лідерів країн Нормандського формату відбулася в грудні 2019. У вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб провести до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель новий саміт лідерів країн "нормандської четвірки", але реалізувати ці плани не вдалося.

11 жовтні канцлерка Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.

Пройшло уже два місяці, а вона досі не відбулась. МЗС України неодноразово заявляло, що російський міністр Сергій Лавров відмовляється від зустрічі в форматі "четвірки".

Учасницями "нормандської четвірки" є Україна, Німеччина, Франція і Росія.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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