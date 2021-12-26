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На Донбасі окупанти важко поранили українського воїна

Ворог сьогодні п'ять разів порушив режим тиші.

На Донбасі окупанти важко поранили українського воїна
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Від початку неділі, 26 грудня на Донбасі окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 

Про це повідомила пресслужба ООС.

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотник, за допомогою якого скинув постріли ВОГ-17. 

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – важкий.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж суботи, 25 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. В напрямку Травневого, що на Донеччині, ворог вів вогонь з ПТРК.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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