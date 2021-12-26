У відомстві розповіли про нюанси у змінах до порядку військового обліку жінок.

Зміни до порядку військового обліку українок не означають призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська. Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міністерства оборони України про розширений перелік спеціальностей, які мають стати на військовий облік. Він містить 35 фахових напрямків.

Попередня постанова Кабінету Міністрів від 1994 року, яка затверджувала перелік спеціальностей, застаріла. У ньому містилися спеціальності, які вже давно юридично не існують в України, зазначили у Міноборони.

Жінки перебували на військовому обліку і раніше, але це стосувалося обмеженого кола професій, як от лікарі, жінки-військовослужбовці запасу.

Чи призиватимуть на військову службу жінок?

В оборонному відомстві наголосили, що взяття на військовий облік – це не призов на службу. “На життя українок ці законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Протягом 2022 року не варто очікувати якихось проблем”, – йдеться у роз’ясненні.

Потім за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, передбачено штрафи.

За яких обставин призиватимуть жінок на військову службу?

Жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом).

Як стати на військовий облік, де, у який строк?

Військовому обліку підлягають усі жінки у віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність, визначену наказом, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Стати на військовий облік потрібно до кінця 2022 року у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній комісаріат) за місцем реєстрації місця проживання.

Військово-облікова спеціальність визначається не лише дипломом, але й записом у трудовій книжці – досвідом роботи та КВЕДи фізичної особи-підприємця. Остаточно приналежність до військово-облікової спеціальності визначається у територіальному центрі комплектування.

“Процес постановки на військовий облік подібний до того, який проходять чоловіки. Коли облік повноцінно запрацює, у мірі потреби жінкам будуть пропонувати брати участь у зборах чи тренуваннях. А при влаштуванні на нову роботу, серед документів треба буде надати й військово-обліковий”, – йдеться у повідомленні.

Як діють ці норми при зміні професії, вагітності, вихованні неповнолітніх дітей?

При зміні професії потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що дозволить краще відслідковувати наявні людські ресурси.

Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.

До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних Сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку, підсумували у МОУ.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Нагадаємо, порядок дій щодо взяття жінок на військовий облік мають розробити до кінця наступного тижня. Алгоритм та додаткова інформація з’являться на сайтах військкоматів або Міністерства оборони.