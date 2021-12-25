Завтра в Україні вдень буде до 9 градусів морозу

У неділю, 26 грудня у південній та східній частинах України буде хмарно.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Помірний, вдень місцями значний сніг та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

На решті території – мінлива хмарність; без опадів, лише вночі на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей сніг.

Температура вночі 10-15° морозу, у центральних областях 4-9° морозу; вдень 3-8° морозу.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, у південних та східних областях північний, 5-10 м/с.

Температура у Київській області вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу, у Києві вночі 11-13° морозу, вдень 4-6° морозу.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві прогнозують різке похолодання та ожеледь, комунальні служби готуються обробляти території реагентами.