Серйозного ризику неминучого вторгнення Росії в Україну наразі немає, – Данілов

Серйозного ризику неминучого вторгнення Росії на територію України наразі немає.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в інтерв'ю агенції AFP, пише Німецька хвиля.

Керівництво України поки не фіксує критичного нарощування російських військ на спільному кордоні, зазначив він.

За оцінками офіційного Києва, з жовтня кількість російських військ на кордоні України зросла з 93 до 104 тисяч. “Ми не вважаємо, що це велике збільшення”, – сказав Данілов.

За його словами, влада не хоче “лякати людей” розмовами про війну, оскільки це “дестабілізує ситуацію всередині країни”, що може зіграти на руку президенту РФ Володимиру Путіну.

Водночас він заявив, що “Путін хоче знищити” Україну. “Чи вдасться йому? Ні. Наші громадяни захищатимуть нашу країну”, – сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що у прагненні дестабілізувати Україну зсередини, Кремль вдається до кібератак і поглиблення енергетичної кризи. “Я наполягаю, що це головне завдання Путіна”, – сказав він. Якщо цього зробити не вдасться, Росія може перекинути свої війська через кордон, вважає Данілов.

Cекретар РНБО також звинуватив Росію у прагненні ще більше розділити Україну. “Вони хочуть розірвати нашу країну, щоб вона перестала існувати в її нинішніх межах”, – сказав він.

Нагадаємо, у Південному військовому окрузі Росії заявили про повернення до пунктів постійної дислокації понад 10 тисяч військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття у польових умовах, зокрема в окупованому Криму та Ростовській області.