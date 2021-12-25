Рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим несення служби

Рятувальники ДСНС на час зимових свят перейшли на посилений режим несення служби.

Про це повідомили у пресслужбі надзвичайників.

“Так, з 09:00 25 грудня до 09:00 28 грудня 2021 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи”, – йдеться у повідомленні.

З органами влади на всіх рівнях організовано взаємодію щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій. Відпрацьовано оперативні документи на об’єкти проведення святкових заходів та культові споруди, здійснено перевірку джерел протипожежного водопостачання у районах їх розташування.

Інспектори ДСНС провели близько 4 800 інструктажів щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки, до яких залучили близько 20 тисяч керівників релігійних громад та організаторів святкових заходів.

Всього на території України на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тисяч працівників ДСНС та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, зокрема: близько 300 рятувальників та 50 одиниць техніки на об’єктах задіяних до святкування новорічних та різдвяних свят з масовим перебуванням людей; 26 піротехнічних розрахунків, загальною чисельністю понад 130 осіб і 50 одиниць техніки; 9 повітряних суден, у тому числі 4 літаки та 5 вертольотів.