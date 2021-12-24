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Смертельна ДТП у Харкові: досудове розслідування щодо 16-річного водія Infiniti завершено

"Наступного тижня підозрюваному вручать обвинувальні акти та передадуть справу до суду.

Смертельна ДТП у Харкові: досудове розслідування щодо 16-річного водія Infiniti завершено
Фото: Харків 1654

Досудове розслідування щодо 16-річного водія Infiniti, який 16 жовтня спричинив смертельну ДТП у Харкові, завершено.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на адвоката потерпілих Ігоря Черняка.

"Досудове розслідування смертельної аварії на проспекті Гагаріна, у вчиненні якої підозрюють 16-річного Миколу Харківського, завершено. Наступного тижня вручать обвинувальні акти та передадуть справу до суду", - сказав Черняк.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові 16-річний водій Infiniti намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. В результаті ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина – потрапили в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, а водій Infiniti майже не постраждав.

Проти нього відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). За клопотанням прокуратури було відкрито ще одну справу – за ст.287 (порушення експлуатації транспортних засобів) для з’ясування обставин потрапляння неповнолітнього за кермо автомобіля.

Влітку 2021 року затриманий водій притягувався до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд призначив йому вирок у вигляді двох років позбавлення волі з умовним відбуттям покарання на один рік.

28 жовтня 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові арештували на два місяці

19 листопада стало відомо, що під час допиту у слідчого хлопець визнав свою вину у вчиненні злочину.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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