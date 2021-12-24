Окупаційні війська нарощують бойову підготовку в ОРДЛО, – ГУР Міноборони

Інструктори зі збройних сил Росії вчать стріляти з гаубиць і "Градів".

Командування окупаційних військ Росії нарощує заходи бойової підготовки в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міноборони в Facebook.

На полігонах тимчасово окупаційних територій і вдень, і вночі проводяться стрільби, зокрема з артилерії, танків і бойових машин.

"Особлива увага приділяється злагодженню дій мотострілецьких відділень, танкових екіпажів, артилерійських і мінометних розрахунків", – зазначили в повідомленні.

Окрім цього, під керівництвом інструкторів – кадрових військовослужбовців збройних сил РФ – тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць “Мста-Б” та 122-мм реактивних систем залпового вогню “Град”.

Нагадаємо, збройні сили Росії з 1 грудня почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Вони також активізували вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій.

22 грудня під час засідання Тристоронної контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі. Українська делегація в ТКГ висловила "стриманий оптимізм".