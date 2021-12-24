Путін про ймовірний напад на Україну: "Будемо робити те, що вважаємо за потрібне"
Путін про ймовірний напад на Україну: "Будемо робити те, що вважаємо за потрібне"
Президент обложеної фортеці
Президент обложеної фортеці
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Олексій Гарань: «Мене турбує сценарій можливої дестабілізації. На жаль, влада до цього докладається»
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік
У Міноборони пояснили, як жінки ставатимуть на військовий облік
Нардеп Шевченка заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Нардеп Шевченка заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
​Битва за Україну, або Чи можна уникнути війни: невідкладні кроки назустріч миру
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупаційні війська нарощують бойову підготовку в ОРДЛО, – ГУР Міноборони

Інструктори зі збройних сил Росії вчать стріляти з гаубиць і "Градів". 

Окупаційні війська нарощують бойову підготовку в ОРДЛО, – ГУР Міноборони
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Командування окупаційних військ Росії нарощує заходи бойової підготовки в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів. 

Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міноборони в Facebook.

На полігонах тимчасово окупаційних територій і вдень, і вночі проводяться стрільби, зокрема з артилерії, танків і бойових машин. 

"Особлива увага приділяється злагодженню дій мотострілецьких відділень, танкових екіпажів, артилерійських і мінометних розрахунків", – зазначили в повідомленні. 

Окрім цього, під керівництвом інструкторів – кадрових військовослужбовців збройних сил РФ – тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць “Мста-Б” та 122-мм реактивних систем залпового вогню “Град”.

Нагадаємо, збройні сили Росії з 1 грудня почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Вони також активізували вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій. 

22 грудня під час засідання Тристоронної контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі. Українська делегація в ТКГ висловила "стриманий оптимізм". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також