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На Херсонщині провалилися під лід та потонули двоє дітей

Підрозділами ДСНС тіло однієї дитини знайдено у ставку. Пошуки другої дитини тривають.

На Херсонщині провалилися під лід та потонули двоє дітей
Фото: ДСНС

У Херсонській області на ставку потонули двоє дітей. За версією поліції, діти могли провалитися під кригу, граючись на водоймі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"23 грудня о 21:10 до ДСНС надійшла інформація, що в с. Роздольне Каховського району зникло 2 дитини (2013 р.н.). За інформацією Нацполіції можливо потонули у місцевому ставку граючись на тонкій кризі. Підрозділами ДСНС тіло 1 дитини знайдено та вилучено зі ставка. Пошуки другої дитини тривають", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС залучено 4 особи та 2 одиниці техніки (в тому числі 1 човен).

Нагадаємо, у січні цього року загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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