У Києві створили ще один дитячий будинок сімейного типу. Тепер їх у столиці 32

Мер Києва Віталій Кличко відвідав родину Онопрієнків, яка створила дитячий будинок сімейного типу. Місто надало родині, яка взяла на виховання 5 дітей, 4-кімнатну квартиру площею 127,5 кв. м у Дарницькому районі столиці з ремонтом, меблями та побутовою технікою, повідомляє сайт КМДА.

Віталій Кличко поспілкувався з дітьми, привітав їх зі святами і навіть позмагався в армреслінгу з одним із хлопців. Він подякував батькам, які взяли дітей на виховання і створили для них справжню родину.

«Сьогодні ми вітаємо родину, яка створила дитячий будинок сімейного типу, що подарує родинне тепло 5 дітям, позбавленим батьківського піклування. В нашому місті багато таких прикладів, коли люди беруть опіку над дітьми, виховують їх. Головне – не бути байдужими до цієї важливої соціальної проблеми, яка сьогодні, на жаль, ще існує у суспільстві. Коли діти не мають родин. І ми робимо все можливе, аби вони відчували турботу міста. Допомагаємо батькам, які беруть дітей у родини», – сказав мер Києва.

Сьогодні в Києві мешкає понад 2300 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 92% виховуються в сімейних формах виховання. 1944 дитини перебувають під опікою чи піклуванням. 228 – у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

У столиці функціонують 32 дитячих будинки сімейного типу (в планах відкриття ще двох у наступному році). Дитячі будинки сімейного типу отримують від міста додаткову підтримку та заохочення: автомобілі, матеріальну допомогу.

Батьки-вихователі отримують матеріальну допомогу тричі на рік (до Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань та Дня Святого Миколая) у розмірі від 7 до 19 тисяч гривень, в залежності від кількості дітей у родині. Автомобілями забезпечені вже 24 дитячих будинки сімейного типу.