На автодорозі "Дніпрорудне-Василівка" у Запорізькій області вилетіло з дороги та перекинулося маршрутне таксі, в якому перебувало 20 дітей. Разом з батьками та тренером вони їхали на спортивні змагання.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.
Зазначається, що близько 15:30 на автодорозі "Дніпрорудне-Василівка" поблизу села Скельки Василівського району наряд патрульної поліції виявив на узбіччі маршрутне таксі, яке перекинулось.
"На момент аварії в мікроавтобусі перебували 20 неповнолітніх дітей 2011-2012 років народження, троє батьків та тренер. Під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав. Пізніше до лікарні з травмою голови звернувся тільки тренер. З місця події пасажири поїхали самостійно на попутному транспорті", - йдеться у повідомленні.
Слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.
Відносно власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол за ст. 140 "Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт" Адмінкодексу.
Наразі працівники поліції здійснюють опитування учасників подій, в тому числі неповнолітніх.
Нагадаємо, що у селі Балки Василівського району Запорізької області водій автомобіля “Шевроле-Ніва” наїхав на 8-річну дівчинку, яка вибігла на проїзну частину.