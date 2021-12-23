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У Запорізькій області перекинувся автобус з 20 дітьми

Під час ДТП ніхто з підлітків не постраждав.

Фото: https://zp.npu.gov.ua/

На автодорозі "Дніпрорудне-Василівка" у Запорізькій області вилетіло з дороги та перекинулося маршрутне таксі, в якому перебувало 20 дітей. Разом з батьками та тренером вони їхали на спортивні змагання.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Зазначається, що близько 15:30 на автодорозі "Дніпрорудне-Василівка" поблизу села Скельки Василівського району наряд патрульної поліції виявив на узбіччі маршрутне таксі, яке перекинулось.

"На момент аварії в мікроавтобусі перебували 20 неповнолітніх дітей 2011-2012 років народження, троє батьків та тренер. Під час ДТП ніхто з підлітків-спортсменів не постраждав. Пізніше до лікарні з травмою голови звернувся тільки тренер. З місця події пасажири поїхали самостійно на попутному транспорті", - йдеться у повідомленні.

Слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Відносно власника фірми-перевізника складений адміністративні протокол за ст. 140 "Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт" Адмінкодексу.

Наразі працівники поліції здійснюють опитування учасників подій, в тому числі неповнолітніх.

Нагадаємо, що у селі Балки Василівського району Запорізької області водій автомобіля “Шевроле-Ніва” наїхав на 8-річну дівчинку, яка вибігла на проїзну частину.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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