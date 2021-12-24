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У Маріуполі викрили міжнародну банду, яка викрадала людей

Викрадених примушували до наркоторгівлі. 

У Маріуполі під час багатоетапної спецоперації нейтралізували міжнародне кримінальне угрупування, яке викрадало людей на сході України.

Викрадених людей змушували займатися наркоторгівлею, а в разі відмови – катували і погрожували вбивством, повідомили в пресслужбі СБУ.

"Діяльність угруповання координував з Близького Сходу уродженець однієї з країн Південного Кавказу, так званий злодій у законі, який причетний до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів", – йдеться у повідомленні.

Затримання
Фото: СБУ
Затримання

За завданням цього "кримінального авторитета" учасники банди намагались налагодити збут важких наркотиків. Для маскування "бізнесу" товар замовникам передавали через насильно залучених місцевих мешканців. 

"Крім того, кримінальники тероризували і залякували мешканців регіону через здійснення розбійних нападів на громадян та «вибивання» з них грошей. За даними слідства, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації і потім змушували потерпілих повертати неіснуючі борги, при цьому застосовували зброю і завдавали їм тяжкі тілесні ушкодження", – додали в СБУ.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Задокументовано вимагання грошей на суму майже $20 000. 

Правоохоронці затримали двох організаторів банди під час передачі частини грошей від потерпілого. Їм оголошено підозри за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в липні минулого року СБУ в Одесі затримала банду "вора в законі", яка викрадала людей. До складу угрупування входило більше 10 мешканців Одеси. Вони створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. У разі їх несплати фігуранти погрожували людям насильством і фізичною розправою.

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