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Нардеп Шевченко заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)

Сам Шевченко стверджує, що відкриття справи щодо нього пов'язано з його "дружбою з Білоруссю".

Нардеп Шевченко заявив про відкриття проти нього справи за статтею про державну зраду (доповнено)
Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко
Фото: Скриншот видео

Оновлено. Служба безпеки України заперечила відкриття проти парламентаря справи за ст. 111 Кримінального кодексу України. 

Депутат Верховної Ради Євгеній Шевченко, якого в травні вигнали зі "Слуги народу" за підтримку режиму Олександра Лукашенка, заявив про відкриття щодо нього кримінального провадження за статтею про державну зраду.

Про це він написав у Facebook. 

"Друзі! Якщо вже інформація просочилася у ЗМІ, змушений повідомити, що справді СБУ відкрило для мене справу за ст.111 ККУ. Тепер я в одному списку з Медведчуком та Порошенком. Весела компанія, чи не так? Шиють мені створення "русского міра" в Україні", - зазначив нардеп.

Сам Шевченко вважає, що відкриття справи щодо нього - це "виконання замовлення та усунення конкурента".

"Це пов'язано з моєю дружбою з Білоруссю", - написав Шевченко.

Нагадаємо, що 20 квітня Олександр Лукашенко зустрівся з українським депутатом Євгенієм Шевченком в президентському палаці. Парламентарій поїхав до Мінська попри те, що політичні відносини між Україною та Білоруссю восени 2020 року було поставлено на паузу через рішення не визнавати перемогу Лукашенка на президентських виборах.

У травні його виключили за це з фракції "Слуга народу".

У липні Шевченко виступив на "Слов'янському базарі". Після виступу нардеп назвав Олександра Лукашенка своїм другом.

Євгеній Шевченко має скандальну репутацію. Зокрема, він брав участь у телешоу російських пропагандистів, ностальгував за радянською медициною. Відомо, що він намагається створити власну політичну партію.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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