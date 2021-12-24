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СБУ заперечила відкриття кримінального провадження за статтею про державну зраду щодо нардепа Шевченка

Служба безпеки нагадала, що почати провадження проти нардепа може тільки генпрокурор чи його в.о. 

СБУ заперечила відкриття кримінального провадження за статтею про державну зраду щодо нардепа Шевченка
Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко
Фото: Скриншот видео

Служба безпеки України заперечила відкриття кримінального провадження щодо виключеного з фракції "Слуга народу" народного депутата Євгенія Шевченка за статтею про державну зраду. 

У коментарі LB.ua речник Служби безпеки Артем Дехтяренко повідомив, що наразі слідчі СБУ не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгенія Шевченка за ст. 111 КК України.

"Відповідно до ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата може розпочати лише генеральний прокурор або особа, що виконує його обовʼязки", – підкреслили в СБУ.

Вночі Шевченко написав у Facebook, що проти нього відкрили провадження за держзраду, і що зробила це СБУ. Він сказав, що це повʼязано з його "дружбою з Білоруссю".

Нагадаємо, 20 квітня Олександр Лукашенко зустрівся з українським депутатом Євгенієм Шевченком в президентському палаці. Парламентар поїхав до Мінська попри те, що політичні відносини між Україною та Білоруссю восени 2020 року було поставлено на паузу через рішення не визнавати перемогу Лукашенка на президентських виборах. У травні Шевченка виключили з фракції СН

У липні Шевченко виступив на "Слов'янському базарі". Після виступу нардеп назвав Олександра Лукашенка своїм другом.

Євгеній Шевченко має скандальну репутацію. Зокрема, він брав участь у телешоу російських пропагандистів, ностальгував за радянською медициною

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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