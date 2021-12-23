Порошенко знав про постачання вугілля з ОРДЛО, але участі в цьому не брав, – адвокати

Адвокати підозрюваного в державній зраді та сприянні терористичним "ЛДНР" пʼятого президента Петра Порошенка стверджують, що він не брав участі в організації закупівель вугілля з двох підприємств, розташованих у ОРДЛО, але знав про це.

В інтервʼю УП захисник політика Ігор Головань заявив, що участь закупівель – не компетенція президента.

"Він дав завдання забезпечити країну енергією. А органи – Рада національної безпеки та оборони, прем'єр-міністр та керівники правоохоронних органів – вони це почули та виконували те, що їм передбачено законодавством", – вважає він.

Головань додав, що Порошенко "не не знав" про постачання з ОРДЛО, "однак не займався цим, оскільки це не його функція. Інформацією про те, що це відбувається, він володів".

За словами адвоката, тодішній міністр енергетики Володимир Демчшин, який також підозрюється у "вугільній справі", змінив нормативні документи щодо виплати коштів підприємствам в ОРДЛО в межах законодавства.

"Що зробив Демчишин? Були неможливі банківські платежі у "ДНР". Навіть якби були якісь договорняки, з Медведчуком чи з самим Путіним, про те, що вугілля відпускатиметься, тільки платіть – не було легального способу платити в Донецьк і Луганськ. Демчишин зробив правильно – сказав, ось у нас є ці дві шахти, з яких бойовики готові відпускати вугілля. Але якщо вони хочуть щось отримувати за це вугілля, то отримувати вони будуть тільки на нашій території в білу", – додав інший адвокат Порошенка, Ілля Новіков.

Захисники пʼятого президента також вважають, що Україна зробила все, щоб гроші не опинилися в руках терористів.

"Порошенко поставив завдання перед Кабміном дістати вугілля, Кабмін його дістав законним способом. Я наполягаю, що цей спосіб був законним. Тому що повна заборона економічної діяльності з окупованими територіями з'явилася набагато пізніше", – зазначив Новіков.

Нагадаємо, підозра Петру Порошенку в "вугільній справі" була підписана цього понеділка. Особисто в руки він її не отримав, адже перебуває в Польщі. Політик обіцяє повернутися в середині січня.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

Порошенко вважає цю справу політичною.