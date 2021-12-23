При цьому пов’язані з Пономарьовим фірми можуть суттєво вплинути на боєздатність Збройних сил України.

Журналісти встановили, що народний депутат, член фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Пономарьов є громадянином Росії і вже, як мінімум, 18 років має російський паспорт. При цьому пов’язані з Пономарьовим фірми мають мають суттєвий вплив на боєздатність української армії.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми".

За даними журналістів, у деклараціях Олександра Пономарьова немає жодної згадки про його бізнес. Офіційно всі компанії та підприємства, які з ним пов’язують, контролюють його родичі та знайомі.

Разом з тим, згідно з даними YouControl, так звана "бізнес-група Олександра Пономарьова" налічує близько 35 компаній. Деякі з них уже багато років мають суттєвий вплив на боєздатність української армії.

Крім того, журналістам вдалося з'ясувати, що СБУ перевіряє причетність фірм з орбіти Пономарьова до псування у 2017 році понад 20 танків через постачання нібито неякісного мастила.

Нагадаємо, раніше дійсний російський паспорт та індивідуальний податковий номер виявили у тодішнього заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі, який опинився у центрі скандалу через грубе та нецензурне спілкування з правоохоронцями на в’їзді у Донецьку область.