В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСвіт

Зовнішня розвідка: російська вугільна галузь входить у зону стійкої кризи

Більшість компаній працює зі збитками.

Зовнішня розвідка: російська вугільна галузь входить у зону стійкої кризи
російська вугільна галузь

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про суттєве поглиблення системних дисбалансів у російській вугільній галузі у третьому кварталі 2025 року. 

За даними відомства, 74% компаній працюють зі збитками, ще 23% повністю зупинили виробництво. Сукупний збиток сектору вже сягнув 3,32 млрд доларів і може зрости до 4,42 млрд доларів до кінця року. У СЗР вважають, що ключове погіршення ситуації ще попереду.

Видобуток вугілля в Росії скорочується третій рік поспіль. Торік галузь зафіксувала 1,41 млрд доларів збитків і кредиторську заборгованість у 15,1 млрд доларів. Частка збиткових підприємств становила 53%, а боргове навантаження до кінця 2025 року може зрости до 18,9 млрд доларів. Це, як підкреслили в розвідці, ускладнює доступ до фінансування та підвищує ризики ланцюгових банкрутств.

У СЗР зазначили, що різке погіршення перспектив пов’язане з втратою традиційних ринків збуту після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, падінням експортних цін із 148–192 доларів за тонну у 2022 році до 72–106 доларів у 2024 році, а також обмеженнями східної інфраструктури, що не дозволяє швидко переорієнтувати експорт на Азію.

Розвідка звернула увагу на кризові процеси й серед приватних виробників. Так, «Мечел» у третьому кварталі 2025 року скоротив видобуток на 55% — до 1,28 млн тонн, а за дев’ять місяців — на 38%. Чистий збиток компанії у першому півріччі зріс у 2,4 раза — до 5,69 млрд доларів, що стало найвищим показником із 2015 року.

За оцінками СЗР, компанії зі слабкими фінансовими позиціями можуть увійти в стан дефолту вже впродовж найближчих 6–12 місяців. Окремі великі приватні гравці ризикують зіткнутися з примусовою реструктуризацією або фактичним переходом під контроль держави. У відомстві додали, що тимчасові механізми підтримки, запроваджені російським урядом, не дають ефекту, а в 2026 році частка неплатоспроможних підприємств зростатиме.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies