У Франції за підозрою у шпигунстві заарештували чотирьох осіб, зокрема двох росіян

Французька поліція заарештувала чотирьох осіб, двоє з яких мають російське громадянство, за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави.

Про це повідомило Reuters з посиланням на паризьку прокуратуру.

Одну зі затриманих ідентифікували як Анну Н., яка має подвійне французько-російське громадянство та перебуває під наглядом французької внутрішньої розвідувальної служби DGSI з січня. Вважається, що вона збирає розвідувальні дані.

“Зокрема, її підозрювали у зверненні до керівників різних французьких компаній з метою отримання інформації, що стосується французьких економічних інтересів”, – йдеться у заяві прокурора.

Прокуратура не назвала країну, у шпигунстві на користь якої підозрюють чотирьох осіб.

Інших ідентифікували як Вінсента П. та Бернара Ф., які народилися у Франції, та В'ячеслава П., громадянина Росії.

За даними прокуратури, Анна Н. заснувала асоціацію “SOS Донбас”, що базується у Франції. На вебсайті організації жінка проводить кампанію за тісніші зв'язки між Європою та Росією, а також за припинення поставок зброї Україні. Вона часто розміщує передвиборчі плакати у громадських місцях.

Анні загрожує до 45 років ув'язнення та 600 000 євро штрафів за низкою обвинувачень, починаючи від співучасті у пошкодженні історичних пам'яток, організованої злочинності, шпигунства та розвідки на користь іноземної держави.

Іншим затриманим також загрожують тюремні терміни та штрафи за аналогічними обвинуваченнями.