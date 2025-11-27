Віскарра, який відкидає висунуті обвинувачення, став четвертим президентом південноамериканської країни, якого відправили до в'язниці.

У Перу суд засудив колишнього президента Мартіна Віскарру до 14 років позбавлення волі за отримання хабарів під час перебування на посаді регіонального губернатора.

Про це повідомляє DW.

Віскарра, який відкидає висунуті проти нього обвинувачення, став черговим президентом Перу, якого відправили до в'язниці. Колишні президенти Педро Кастільйо (2021-2022), Ольянта Умала (2011-2016) та Алехандро Толедо (2001-2006) зараз перебувають за ґратами у спеціальній виправній установі для колишніх лідерів у Лімі.

62-річного чоловіка визнали винним в отриманні хабарів від будівельних фірм під час його перебування на посаді губернатора південного регіону Мокегуа з 2011 по 2014 рік.

Прокурори заявили, що йому надали близько 640 000 доларів США в обмін на надання переваги компаніям, які претендували на отримання державних контрактів.

Під час свого президентства з 2018 по 2020 рік Віскарра відстоював боротьбу з корупцією. Віскарра стверджував, що його вирок став відплатою за “опір” правим політичним групам, які контролюють Конгрес, серед яких значний вплив мав покійний колишній президент Альберто Фухіморі.

Під час президента Віскарра конфліктував з цими групами, що призвело до розпуску Конгресу.

Віскарру засудили до негайного ув’язнення, йому не можна протягом дев’яти років обіймати державні посади. Очікується, що він оскаржить це рішення.