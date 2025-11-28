Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
У лікарні померла службовиця Нацгвардії США, поранена біля Білого дому

Сарі Бекстром було 20 років, її 24-річний колега бореться за життя.

Нацгвардія США у Вашингтоні
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив, що службовиця Національної гвардії США, яка напередодні зазнала поранень внаслідок стрілянини поблизу Білого дому, померла в лікарні.

Як пише The Guardian, Сарі Бекстром зі штату Західна Вірджинія було 20 років. Як і її 24-річний колега Ендрю Вулфі, вона прийняла присягу нацгвардійця менш ніж за добу до того, як стався напад стрільця у Вашингтоні. Вулфі наразі перебуває у госпіталі, він буквально бореться за життя. 

Тепер Раманулла Лаканваль, який був затриманий після нападу на нацгвардійців, постане перед судом за звинуваченням у вбивстві. Генпрокурорка США Пем Бонді обіцяла, що за такого сценарію буде вимагати для нападника щонайменше довічного ув'язнення.
